المكسيك.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 195119

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 195119، بتسجيل 175 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 1278 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الإصابات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 2169007.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية، نظرا لعدم إجراء الفحوصات على نطاق واسع.

المصدر: "رويترز"