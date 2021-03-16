المكسيك.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 195119
Reuters DANIEL BECERRIL
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 195119، بتسجيل 175 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 1278 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.
ولفتت إلى أن إجمالي عدد الإصابات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 2169007.
وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية، نظرا لعدم إجراء الفحوصات على نطاق واسع.
المصدر: "رويترز"