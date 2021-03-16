 
مباشر

ضبط 16 كيلوغراما من الكوكايين بسيارة مسن في ألمانيا

أخبار العالم

ضبط 16 كيلوغراما من الكوكايين بسيارة مسن في ألمانيا
Reuters
ضبط 16 كيلوغراما من الكوكايين بسيارة مسن في ألمانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzds

ضبطت الشرطة الألمانية 16 كيلوغراما من الكوكايين في سيارة رجل مسن غربي البلاد.

وأعلنت الشرطة أن سيارة تحمل لوحات سويسرية على الطريق السريع كانت قد لفتت انتباه محققين في زي مدني تابعين لمخفر الشرطة في مدينة فريشن القريبة من كولونيا غربي البلاد أمس.

وذكرت أن سائق السيارة (67 عاما) ادعى أنه ممثل لشركة تعمل في التصدير والاستيراد.

ومع ذلك، فقد شك أفراد الشرطة في مظهر الرجل وكلامه المتناقض، كما لاحظوا وجود مخالفات في سيارته.

وبعد إيجابية نتيجة اختبار كشف المخدرات توقع أفراد الشرطة أنهم بصدد واقعة استيراد مواد مخدرة، حيث عثروا داخل صندوق السيارة على 16 كيلوغراما من الكوكايين، وألقت الشرطة القبض على الرجل.

المصدر: د ب أ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا