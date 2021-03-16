دراغي: تعليقات وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح "أسترازينيكا" مشجعة

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن التعليقات الأخيرة الصادرة عن وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بشأن لقاح "أسترازينيكا"، مشجعة.

وأشار بيان صادر عن مكتب راغي إلى أن "رئيس الحكومة تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأبديا استعدادهما لبدء التلقيح بأسترازينيكا بسرعة، فور إعطاء الوكالة الضوء الأخضر يوم الخميس المقبل".

وأضاف البيان: "الإعلان الأولي من وكالة الأدوية الأوروبية اليوم كان إيجابيا".

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وأوقفت إيطاليا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي استخدام اللقاح، عقب معاناة عدد من الأشخاص الذين خضعوا له من مشاكل تخثر الدم والجلطات.

المصدر: "رويترز"