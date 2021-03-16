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دراغي: تعليقات وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح "أسترازينيكا" مشجعة

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دراغي: تعليقات وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح
Reuters Dado Ruvic
لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا - أرشيف
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اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن التعليقات الأخيرة الصادرة عن وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بشأن لقاح "أسترازينيكا"، مشجعة.

وأشار بيان صادر عن مكتب راغي إلى أن "رئيس الحكومة تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأبديا استعدادهما لبدء التلقيح بأسترازينيكا بسرعة، فور إعطاء الوكالة الضوء الأخضر يوم الخميس المقبل".

وأضاف البيان: "الإعلان الأولي من وكالة الأدوية الأوروبية اليوم كان إيجابيا".

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الوكالة الأوروبية للأدوية
الوكالة الأوروبية للأدوية "مقتنعة تماما" بجدوى لقاح "أسترازينيكا"

وأوقفت إيطاليا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي استخدام اللقاح، عقب معاناة عدد من الأشخاص الذين خضعوا له من مشاكل تخثر الدم والجلطات.

المصدر: "رويترز"

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