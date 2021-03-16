حجاج أرمن يزورون ديرين في أذربيجان بمرافقة العسكريين الروس

رافق أفراد من قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ حشدا من الحجاج الأرمن، زاروا ديرين مسيحيين على الأراضي التي تم تسليمها لأذربيجان بموجب اتفاق إنهاء الحرب بين يريفان وباكو.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن مجموعة من الزوار الأرمن زارت دير داديفانك، وأن القوات الأذربيجانية سمحت بدخول الزوار بمرافقة العسكريين الروس دون أي عائق.

ويقع دير داديفانك في منطقة كيلبجار التي تم تسليمها لأذربيجان بموجب الإعلان الثلاثي حول إنهاء القتال في قره باغ، الصادر عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في نوفمبر الماضي.

وتقع بالقرب من الدير نقطة مراقبة لقوات حفظ السلام الروسية، حيث قام العسكريون الروس أيضا بتأمين زيارة زوار أرمن لدير أماراس بالقرب من خط التماس في قره باغ.

المصدر: RT