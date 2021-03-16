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شركات تكرير النفط الهندية المملوكة للدولة تستعد لخفض وارداتها من الخام السعودي

مال وأعمال

شركات تكرير النفط الهندية المملوكة للدولة تستعد لخفض وارداتها من الخام السعودي
Reuters
شركات تكرير النفط الهندية المملوكة للدولة تستعد لخفض وارداتها من الخام السعودي
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قال مصدران مطلعان إن شركات تكرير النفط الهندية المملوكة للدولة تستعد لخفض واردات الخام من السعودية بحوالي الربع في مايو مقارنة مع متوسط المشتريات الشهرية.

وطلبت الحكومة من شركات تكرير النفط الهندية تقليل الاعتماد على الإمدادات من الشرق الأوسط.

وأضاف المصدران أن شركات "إنديان أويل كورب" و"بهارات بتروليوم كورب" و"هندوستان بتروليوم كورب" و"منجالور للتكرير والبتروكيماويات" تستعد لاستيراد حوالي 10.8 مليون برميل في مايو.

وقالا إن شركات التكرير المملوكة للدولة، التي تسيطر على حوالي 60 بالمئة من الطاقة التكريرية للهند البالغة 5 ملايين برميل يوميا، تستورد مجتمعة في المتوسط بين 14.7 و14.8 مليون برميل من النفط السعودي شهريا.

المصدر: رويترز

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