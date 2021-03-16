 
مباشر

الصين تعلن إحباط عملية لتهريب نحو مليون طن من المنتجات النفطية المكررة

مال وأعمال

الصين تعلن إحباط عملية لتهريب نحو مليون طن من المنتجات النفطية المكررة
Reuters
الصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzcl

قالت سلطات الجمارك الصينية إنها أحبطت تهريب ما يقرب من مليون طن من المنتجات النفطية المكررة قيمتها 770 مليون دولار في عملية جرى خلالها احتجاز 11 سفينة و171 مشتبها بهم.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في بيان، إن العملية شملت ثماني مناطق صينية منها أقاليم ساحلية مثل تشجيانغ وجيانغسو وشاندونغ وفوجيان.

وأضافت أنه جرى ضبط 14 عصابة اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تلك العصابات تحاول تهريب النفط إلى البلاد أو إلى الخارج.

والصين هي أكبر مكرر للنفط الخام وأكبر مستهلك لمنتجات نفطية مثل البنزين والديزل في آسيا.

وأفادت سلطات الجمارك بأنه من حيث النطاق الجغرافي الواسع، فإن هذه العملية "واحدة من أكثر العمليات شمولا" لمكافحة تهريب المنتجات النفطية المكررة على طول الساحل الجنوبي الشرقي للصين في السنوات الأخيرة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا