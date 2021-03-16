الصين تعلن إحباط عملية لتهريب نحو مليون طن من المنتجات النفطية المكررة

قالت سلطات الجمارك الصينية إنها أحبطت تهريب ما يقرب من مليون طن من المنتجات النفطية المكررة قيمتها 770 مليون دولار في عملية جرى خلالها احتجاز 11 سفينة و171 مشتبها بهم.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في بيان، إن العملية شملت ثماني مناطق صينية منها أقاليم ساحلية مثل تشجيانغ وجيانغسو وشاندونغ وفوجيان.

وأضافت أنه جرى ضبط 14 عصابة اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تلك العصابات تحاول تهريب النفط إلى البلاد أو إلى الخارج.

والصين هي أكبر مكرر للنفط الخام وأكبر مستهلك لمنتجات نفطية مثل البنزين والديزل في آسيا.

وأفادت سلطات الجمارك بأنه من حيث النطاق الجغرافي الواسع، فإن هذه العملية "واحدة من أكثر العمليات شمولا" لمكافحة تهريب المنتجات النفطية المكررة على طول الساحل الجنوبي الشرقي للصين في السنوات الأخيرة.

المصدر: رويترز