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فرنسا: الطفرة الجديدة لا يمكن تتبعها عبر اختبار الـPCR

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فرنسا: الطفرة الجديدة لا يمكن تتبعها عبر اختبار الـPCR
Reuters
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قالت وزارة الصحة الفرنسية إن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا، لا يمكن تتبعها عبر اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

وأوضحت الوزارة أن نتائج اختبار الـPCR لحالات الإصابة الثماني بالطفرة الجديدة التي سجلت في مستشفى في لانيون جاءت سلبية، ولم تكتشف الإصابات إلا بعد إجراء اختبار التسلسل الجيني للعينات.

ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن لطفرة جديدة من كورونا أن تتخطى اختبار الـPCR الذي يعتبر ضروريا لتتبع انتشار الوباء.

وقال العلماء في معهد باستور، الذين اكتشفوا الطفرة الجديدة التي أطلق عليها اسم "بريتون"، إن هذه الطفرة لا تبدو أنها أكثر قابلية للانتقال أو مميتة من الفيروس الأصلي.

وكشفوا أن الطفرة الجديدة تحمل تسع طفرات على بروتينها الشائك، ولم يقدموا أي تفاصيل أخرى.

ويأتي ظهور الطفرة الجديدة في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا من ارتفاع معدلات الإصابة وتواجه دعوات لإغلاق آخر.

المصدر: "ديلي ميل"

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