موسكو: سنرد إذا لم تصدر واشنطن تأشيرات لممثلي روسيا

قال يفغيني إيفانوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية، إذا لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرات أو تمددها لممثلي روسيا الاتحادية على الأراضي الأمريكية.

وأضاف إيفانوف، في حديث لوكالة "نوفوستي": "بالطبع سنضطر إلى الرد، إذا اختار الجانب الأمريكي الاستمرار في هذا المسار، ورفض إصدار أو تمديد التأشيرات لممثلي روسيا".

"هذه القصة تجري منذ سنوات، هناك مناقشات مستمرة، على مستوى وزير الخارجية، وخلال اللقاءات والمحادثات الهاتفية. وهي تعتبر من أكثر الأمور المثيرة للقلق في علاقاتنا. تجري مناقشة وبحث هذا الموضوع باستمرار".

قبل عدة أيام، قال القنصل الروسي في هيوستن ألكسندر زاخاروف، إن السلطات الأمريكية لا تماطل في إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس الجدد فحسب، بل وترفض تمديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الحاليين.

وأضاف زاخاروف، أن القنصلية العامة الروسية في هيوستن، تعمل منذ عدة سنوات، بطاقم عمل غير مكتمل، بسبب سياسة التأشيرات الصارمة من جانب السلطات الأمريكية. وبات معتادا انتظار التأشيرات لمدة عام أو أكثر، وخلال ذلك تبقى النتيجة غير مضمونة.

وأشار زاخاروف، إلى أن هذه التصرفات من الجانب الأمريكي، تؤثر بشكل سلبي على فعالية عمل القنصلية الروسية.

المصدر: نوفوستي