مولدوفا.. إصابة 4 أشخاص بكورونا بعد تلقيهم لقاح "أسترازينيكا"

أعلنت مسؤولة صحية في مولدوفا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا لدى أشخاص سبق أن خضعوا للتطعيم ضد مرض "كوفيد-19".

وخلال موجز صحفي أوضحت لاورا تسوركان، خبيرة الأمراض المعدية في الوكالة الوطنية للصحة العامة، أن "هناك أربع حالات إصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم وجرى تطعيم هؤلاء الأشخاص أثناء فترة حضانة المرض لديهم ولم يكونوا على علم بأنهم مرضى".

وانطلقت في مولدوفا في 2 مارس حملة التطعيم الواسع ضد كورونا باستخدام اللقاح الذي صممته شركة "أسترازينيكا" الأمريكية السويدية.

وأثناء زيارته الرسمية إلى كيشيناو أواخر العام الماضي وعد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بتقديم 200 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" لمولدوفا كمساعدة إنسانية، ووصلت الشحنة الأولى من اللقاح المذكور إلى مولدوفا في 27 فبراير، وذلك قبل حصول البلاد على 14,4 ألف جرعة إضافية عبر منصة "كوفاكس" الدولية. كما حصلت البلاد على ألفي جرعة من لقاح "سونوفارم" الصيني من الإمارات العربية المتحدة، ولم يتم توزيعها بعد على مراكز التطعيم.

المصدر: نوفوستي