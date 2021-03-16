السويد: شركاتنا تخوض مفاوضات جدية مع روسيا بشأن إنتاج "سبوتنيك V"

كشف المنسق الحكومي لشؤون التطعيم في السويد ريتشارد بيرغستروم، أن شركات أدوية سويدية تناقش مع الجانب الروسي إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا في أراضي البلاد.

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وفي تصريحات صحفية قال بيرغستروم: "هناك مفاوضات جدية تجري بين سبوتنيك وبعض المنتجين في السويد. ولا أستطيع أن أقول لكم المزيد".

وأوضح المسؤول أن ذلك لا يعني بالضرورة شراء اللقاح لتلبية احتياجات بلاده قائلا: "هناك من يتصور أن الحديث يدور عن اتفاقات حول الجرعات لكنه عقد إنتاجي بين مصمم اللقاح والقطاع العام". وتابع: "من جهة أخرى، قد نستفيد مستقبلا من إيجاد مثل هذه البنية التحتية للقاحات".

وأكد بيرغستروم أن السويد لن تستطيع شراء "سبوتنيك V" إلا في حال اعتماد اللقاح الروسي من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وحتى الآن توصل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (الذي يحتكر توريد لقاح "سبوتنيك V" إلى دول خارجية) إلى اتفاقات مع شركات إيطالية وإسبانية وفرنسية وألمانية حول إطلاق إنتاج هذا اللقاح في أراضي هذه الدول، ولا تزال مفاوضات بهذا الشأن جارية مع دول أخرى عدة.

وحتى هذا اليوم تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في 50 دولة يتجاوز عدد سكانها 1,3 مليار نسمة.

المصدر: تاس