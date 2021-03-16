كوريا الجنوبية وإيران تعقدان اجتماعا افتراضيا

اجتمعت كوريا الجنوبية وإيران افتراضيا، اليوم الثلاثاء، وناقش الجانبان سبل توسيع التجارة الإنسانية بين البلدين، باستخدام أموال طهران المجمدة لدى سيئول.

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وأشارت الخارجية الكورية الجنوبية، إلى أن "سيئول وطهران أجرتا اليوم الدورة التاسعة لاجتماع مجموعة العمل لتوسيع التجارة الإنسانية بين كوريا الجنوبية وإيران" عبر الفيديو، حيث حضرت الاجتماع وزارات الخارجية والصحة والاقتصاد والتجارة وشركات من الجانب الكوري الجنوبي، بينما حضرته من الجانب الإيراني، إدارة الغذاء والدواء، ووزارتا الصحة والخارجية.

وقام الجانبان باستعراض حالة التجارة الإنسانية بين البلدين، وناقشا سبل توسيع نطاق السلع في التجارة الإنسانية مثل الأدوية والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، تعسى إيران وكوريا الجنوبية إلى توسيع تجارة المواد الإنسانية التي تخضع لاستثناءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، باستخدام أموال طهران المجمدة لدى البنوك الكورية الجنوبية.

ولفتت الوكالة إلى أن البلدين يواجهان صعوبات في توسيع التجارة الإنسانية إلى النطاق الذي تريده إيران، إما لأن المواد التي تريدها إيران ليست موجودة في كوريا الجنوبية، أو لأن الشركات الكورية غير نشطة في التجارة مع إيران.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني أوقفت يوم 4 يناير قرب مضيق هرمز، ناقلة كورية جنوبية كان على متنها 20 شخصا، نافية أن يكون ذلك احتجاز رهائن للضغط على سيئول لكي تفرج عن الأرصدة الإيرانية مجموعها 7 مليارات دولار، والتي تم تجميدها على خلفية العقوبات الأمريكية ضد طهران.

المصدر: "يونهاب"