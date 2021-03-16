"الصحة العالمية": تقرير الخبراء حول منشأ كورونا سيصدر الأسبوع المقبل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن تقريرا أعده خبراء مستقلون في منظمة الصحة العالمية زاروا الصين، حول أصول فيروس كورونا المستجد، من المرجح أن يصدر الأسبوع المقبل.

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وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم المنظمة في إفادة صحفية "سمعنا من الخبراء الفنيين، أعضاء البعثة، أن التقرير من المرجح أن يظهر الأسبوع المقبل".

وفي وقت سابق، كان من المتوقع أن يصدر التقرير الخاص بنتائج الزيارة إلى الصين هذا الأسبوع.

وكانت ماريا فان كريكوف، خبيرة الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، كشفت أمس الاثنين، أن حجم الزيادة في معدل الإصابات في العالم بفيروس كورونا شهد زيادة نسبتها 11% خلال الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، أكدت الصين بوقت سابق أنها ستواصل العمل مع منظمة الصحة العالمية للبحث عن منشأ فيروس كورونا الذي ظهر في الصين في ديسمبر 2019.

المصدر: سبوتنيك