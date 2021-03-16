الكرملين ينتقد "محاولات أنانية" للضغط على عملية التلقيح ضد كورونا

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الضغط على استخدام اللقاح الروسي ضد كورونا في الخارج شديد وغير مسبوق، مضيفا أن محاولات التخلي عن استخدام أية أدوية تضر بالناس.

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وردا على سؤال صحفي حول ماهية الدول التي تمارس الضغوط على دول أخرى لدفعها للتخلي عن استخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا وفيما إذا جاءت هذه الضغوط من الولايات المتحدة قال بيسكوف: "لا أريد أن أحدد أحدا هنا. إننا نعارض بشدة الضغوط المماثلة ونحن بشكل قاطع ضد منافسة اللقاحات. ونعتقد أنه من الضروري توحيد جهودنا ليشمل التلقيح أكبر عدد ممكن من الناس. وهذا ما يهتم به العالم كله. والمحاولات الأنانية المماثلة لإجبار أي دول على التخلي عن استخدام أي لقاحات لا آفاق لها بل إنها ليس لصالح الناس. وهذا هو موقفنا المبدئي".

وأضاف: "إن نطاق الضغط في الكثير من البلدان لا سابق له وهو ضغط شديد وخال من أي معادلات دبلوماسية وما إلى ذلك. ويحدث ذلك حقا".

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أغسطس عام 2020. وتجري الوكالة الأوروبية للأدوية التي تقوم بالمصادقة على استخدام اللقاحات في الأراضي الأوروبية، بتجربة اللقاح الروسي هذا منذ 3 مارس الجاري.

وكانت هنغاريا وسلوفاكيا قد صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي دون توقع المصادقة من جانب الوكالة الأوروبية للأدوية. وقد وقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أول اتفاق حول إنتاج اللقاح الروسي في الأراضي الإيطالية مع شركة " Adienne Pharma&Biotech" السويسرية. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه في يونيو القادم. ويقضي الاتفاق بإنتاج 10 ملايين جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام الجاري. كما من المتوقع أن تحصل السويد على اللقاح الروسي في يونيو القادم.

المصدر: نوفوستي