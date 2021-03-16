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الأمير فيليب يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب (صور)

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الأمير فيليب يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب (صور)
Reuters MATTHEW CHILDS
الأمير البريطاني، فيليب
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غادر الأمير البريطاني، فيليب (99 عاما)، زوج ملكة بريطانيا، إليزابيث، مستشفى في لندن، بعد شهر من دخوله بسبب المرض، وبعد خضوعه لعملية جراحية في القلب، وفقا لصحيفة "دايلي ميل".

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وأفادت الصحيفة بأنه تم تصوير "الدوق الحديدي" وهو يخرج من مستشفى الملك إدوارد السابع في مارليبون في حوالي الساعة الـ10 والنصف من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

الأمير فيليب يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب (صور)

الأمير فيليب يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب (صور)
الأمير فيليب يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب (صور)

وكان الأمير فيليب قد أمضى 28 ليلة كمريض في لندن بمستشفى الملك إدوارد السابع ومستشفى سانت بارثولوميو، وهي أطول فترة إقامة له بمستشفى على الإطلاق.

الأمير فيليب يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب (صور)

الأمير فيليب يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب (صور)

الأمير فيليب يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب (صور)

الأمير فيليب يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب (صور)

المصدر: "دايلي ميل"

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