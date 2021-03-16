تركيا تؤكد مواصلة التعاون الثنائي والإقليمي مع روسيا

أكدت أنقرة أنها ستواصل التعاون مع موسكو على الصعيد الثنائي والإقليمي وذلك لمناسبة الذكرى المئوية لتوقيع معاهدة الصداقة بين حكومتي الجمعية الوطنية التركية وجمهورية روسيا السوفيتية.

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وقالت الخارجية التركية في بيان، إن المعاهدة التي تعرف أيضا بـ"معاهدة موسكو"، تحتل مكانة هامة في العلاقات التركية الروسية، مشيرة إلى توقيعها بعد عام واحد فقط من تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت أن الوثيقة المذكورة هي أول معاهدة موقعة بين الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وجمهورية روسيا السوفيتية، لافتة إلى أنها شكلت الأرضية اللازمة للتعاون والتضامن بين البلدين في أعقاب الحرب العالمية الأولى.

وشدد البيان على تواصل التعاون التركي الروسي على الصعيد الثنائي والإقليمي، في الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن العلاقات القائمة بين البلدين ستساهم في استقرار ورخاء المنطقة وتحقيق السلام فيها.

وأبرمت معاهدة موسكو بين الجمعية الوطنية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك وجمهورية روسيا السوفيتية بقيادة فلاديمير لينين، في 16 مارس 1921.

المصدر: الأناضول