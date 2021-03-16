الأمم المتحدة لجيش ميانمار: توقفوا عن قتل المتظاهرين واحتجازهم

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن ما لا يقل عن 149 شخصا قتلوا في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير، حيث استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين والمارة.

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وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في إفادة صحفية في جنيف اليوم الثلاثاء: "ندعو الجيش إلى الكف عن قتل المتظاهرين واحتجازهم".

وأضافت أن نحو 37 صحفيا اعتقلوا في ميانمار، من بينهم 19 ما زالوا رهن الاحتجاز، بينما من المعروف أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الحجز.

المصدر: رويترز