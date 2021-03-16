رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يعد بحماية الصحفيين الناطقين بالروسية في لاتفيا

قال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي بيوتر تولستوي، إن هندريك دامز رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وعد باتخاذ تدابير فورية، حال انتهاك حقوق الصحفيين الناطقين بالروسية في لاتفيا.

ووعد هندريك دامز، كذلك بتذكير الحكومة اللاتفية بالالتزامات "التي قطعتها على نفسها عند الانضمام إلى مجلس أوروبا".

وأضاف البرلماني الروسي: "خلال اللقاء مع دامز، سلمته رسالة من نقابة الصحفيين في روسيا. ووعد دامز بإبلاغ مفوضية حقوق الإنسان ومفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنجي مياتوفيتش بذلك، وبالتالي اتخاذ كل الإجراءات الفورية واللازمة، لتذكير حكومة لاتفيا بالالتزامات التي تعهدت بها من خلال الانضمام إلى مجلس أوروبا".

وأشار تولستوي، إلى أنه تم خلال اللقاء الذي جرى يوم الاثنين، التطرق إلى موضوع حماية الروس والناطقين بالروسية في دول البلطيق.

يشار إلى أن هندريك دامز يقوم بزيارة عمل إلى موسكو خلال يومي 15 و 16 مارس.

المصدر: تاس