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أشكينازي إلى موسكو للقاء لافروف

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أشكينازي إلى موسكو للقاء لافروف
Reuters
العاصمة الروسية موسكو، أرشيف
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أفاد موقع "يديعوت" العبري، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي توجه اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف.

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بيان الخارحية الروسية حول لقاء لافروف وفد حزب الله اللبناني في موسكو

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن أشكينازي سيشارك خلال زيارته في إزاحة الستار عن نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست.

وتتزامن زيارة الوزير الإسرائيلي لموسكو، مع زيارة وفد من "حزب الله" اللبناني برئاسة النائب محمد رعد الذي وصل أمس الاثنين إلى روسيا، والتقى وزير الخارجية الروسية وبحث مع آخر تطورات لبنان وسوريا والمنطقة.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت بوقت سابق هذا الأسبوع أن لافروف سيلتقي في 17 مارس نظيره الإسرائيلي وسيبحث معه العلاقات الثنائية وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية.

المصدر: موقع يديعوت + RT

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