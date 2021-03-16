أشكينازي إلى موسكو للقاء لافروف

أفاد موقع "يديعوت" العبري، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي توجه اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف.

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وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن أشكينازي سيشارك خلال زيارته في إزاحة الستار عن نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست.

وتتزامن زيارة الوزير الإسرائيلي لموسكو، مع زيارة وفد من "حزب الله" اللبناني برئاسة النائب محمد رعد الذي وصل أمس الاثنين إلى روسيا، والتقى وزير الخارجية الروسية وبحث مع آخر تطورات لبنان وسوريا والمنطقة.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت بوقت سابق هذا الأسبوع أن لافروف سيلتقي في 17 مارس نظيره الإسرائيلي وسيبحث معه العلاقات الثنائية وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية.

💬 #Zakharova: On March 17, Sergey #Lavrov 🇷🇺 and Foreign Minister of Israel @Gabi_Ashkenazi 🇮🇱 will meet in #Moscow to discuss the bilateral agenda and exchange views on international and regional issues, primarily the #MiddleEast settlement. #RussiaIsraelpic.twitter.com/5rQkVIdsWm — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 12, 2021

المصدر: موقع يديعوت + RT