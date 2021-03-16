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راب: بريطانيا تريد روابط إيجابية مع الصين من دون التخلي عن قيمها

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راب: بريطانيا تريد روابط إيجابية مع الصين من دون التخلي عن قيمها
Reuters
دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني
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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء، إن بلاده تود علاقة إيجابية مع الصين لكن ليس على حساب قيمنا.

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وأضاف راب لشبكة "سكاي نيوز": "لن نتراجع أبدا أو نتوقف عن الدفاع عن قيمنا، بما في ذلك قيم المجتمعات المنفتحة والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وتابع قائلا إن "هذا يتطلب منا أن نتبنى مقاربة محسوبة تجاه الصين، لكننا نريد علاقة إيجابية حيثما كان ذلك ممكنا. لكننا لن نستسلم أبدا ولن نتخلى أبدا عن الدفاع عن قيمنا".

المصدر: رويترز

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