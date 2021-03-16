"أسترازينيكا" تعدل اتفاقية لتزويد الولايات المتحدة بـ500 ألف جرعة من عقار مضاد لكورونا

قالت شركة "أسترازينيكا" إنها عدلت اتفاقية قائمة مع الولايات المتحدة، لتزويدها بما يصل إلى نصف مليون جرعة إضافية من عقار فيروس كورونا التجريبي، القائم على الأجسام المضادة.

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وأشارت إلى أنه بذلك تصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 726 مليون دولار.

هذا وقررت عدة دول تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية ضد فيروس كورونا، كإجراء احترازي بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم.

في حين أعلنت شركة "أسترازينيكا" عن مراجعة حالات ملايين الأشخاص ممن تم تطعيمهم بلقاحها المضاد لكورونا، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم لديهم.

وبين الدول التي علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا": النمسا، والدنمارك، والنرويج، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد ولاتفيا وغيرها.

المصدر: "رويترز" + RT