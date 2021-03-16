بيلاروس: إنشاء مركز تدريب قتالي مشترك مع روسيا

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، إنه سيتم داخل أراضي الجمهورية، وبالتعاون مع روسيا، إنشاء مركز تدريب قتالي للإعداد المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "سيتم على أراضي بيلاروس، إنشاء مركز تدريبي- قتالي مشترك مع روسيا، لإعداد وتدريب طواقم طائرات Su-30SM. وسيتم فيه كذلك تدريب المتخصصين البيلاروسيين للعمل على أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الحديثة الموجودة في خدمة الجيش الروسي".

ويرى الجانب البيلاروسي، أن عمل المركز سيرفع بشكل كبير من مستوى تدريب المتخصصين، ورفع مستوى إعداد وحدات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية والبيلاروسية، وتعزيز العنصر العملي لتطوير لنظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد للدولة الاتحادية.

في 5 مارس جرت في موسكو مباحثات بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ونظيره البيلاروسي فيكتور خرينين. وفي ختامها تقرر إنشاء مركز تدريب قتالي مشترك على أراضي بيلاروس.

المصدر: تاس