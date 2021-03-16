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روحاني: الظروف في إيران ستكون أفضل خلال العام المقبل

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روحاني: الظروف في إيران ستكون أفضل خلال العام المقبل
Reuters Sputnik Photo Agency
الرئيس الإيراني، حسن روحاني
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أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن "الظروف في بلاده ستكون أفضل خلال العام (الفارسي) المقبل"، من حيث العقوبات، والحرب الاقتصادية، ومكافحة فيروس كورونا.

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وأشار روحاني أمام الدورة الستين للجمعية العامة للبنك المركزي، إلى أن "إدارة البلاد في ظروف الحرب الصعبة، تختلف عن الظروف العادية"، وقال: "تمكنا من إدارة البلاد بشكل جيد في ظروف العقوبات والحرب الاقتصادية، بجهود المسؤولين ومقاومة الشعب"، مشددا على أنه "لا يحق لأي أحد، تجاهل أو تحريف حقائق تاريخ البلاد".

وأوضح قائلا: "الوضع في البلاد كان قبل العام 2018 طبيعيا رغم الضغوط، لكننا تمكنا في نفس الوقت من اجتياز هذه الصعوبات إلى حد ما، وكان الوضع في البلاد جيدا".

المصدر: "إرنا" + RT

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