روحاني: الظروف في إيران ستكون أفضل خلال العام المقبل

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن "الظروف في بلاده ستكون أفضل خلال العام (الفارسي) المقبل"، من حيث العقوبات، والحرب الاقتصادية، ومكافحة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وأشار روحاني أمام الدورة الستين للجمعية العامة للبنك المركزي، إلى أن "إدارة البلاد في ظروف الحرب الصعبة، تختلف عن الظروف العادية"، وقال: "تمكنا من إدارة البلاد بشكل جيد في ظروف العقوبات والحرب الاقتصادية، بجهود المسؤولين ومقاومة الشعب"، مشددا على أنه "لا يحق لأي أحد، تجاهل أو تحريف حقائق تاريخ البلاد".

وأوضح قائلا: "الوضع في البلاد كان قبل العام 2018 طبيعيا رغم الضغوط، لكننا تمكنا في نفس الوقت من اجتياز هذه الصعوبات إلى حد ما، وكان الوضع في البلاد جيدا".

المصدر: "إرنا" + RT