"غوغل" تبرر فرضها قيودا على فيلم "رجيف.. 500 يوم في النيران"

قال مصدر في المكتب الصحفي لشركة "غوغل"، إن موقع "يوتيوب" فرض قيودا على الوصول إلى فيلم "رجيف.. 500 يوم في النيران"، بسبب احتواء الفيلم على مشاهد عنف.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم وضع علامة القيود في العمر، على مشاهدة هذا الفيديو، بسبب مشاهد العنف التي يحتويها - وبالذات صور جثث القتلى".

وأوضح المصدر، أن الفيديو متاح للعرض على موقع "يوتيوب"، ولكن هناك قيود في السن عليه، لأن الشريط يحتوي على مشاهد تترافق بالعنف، تجعله غير مناسب للمشاهدة من جانب بعض المستخدمين.

في وقت سابق، قالت الهيئة الفيدرالية لمراقبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روس كومنادزور)، إنها أرسلت مذكرة إلى إدارة "غوغل"، طالبت فيها بإزالة جميع القيود في أقرب وقت ممكن على الفيلم الوثائقي "رجيف.. 500 يوم في النيران"، التي فرضها موقع YouTube، بحجة وجود محتوى غير لائق.

المصدر: نوفوستي

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