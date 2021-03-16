إيران تبدأ التجارب البشرية على لقاح "فخرا"

بدأت في إيران المرحلة الأولى من التجربة السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا باسم "فخرا" بحقن اللقاح لنجل العالم النووي المغتال محسن فخري زادة، وذلك بحضور وزيري الدفاع والصحة.

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وفي كلمة له خلال مراسم إزاحة الستار عن اللقاح الجديد، التي جرت اليوم الثلاثاء في وزارة الدفاع الإيرانية، أشاد محمد كريمي مدير مشروع لقاح "فخرا" بأنشطة منظمة البحوث والإبداع الدفاعية في مجال مكافحة فيروس كورونا، وخاصة إنتاج لقاح "فخرا".

وقال: "منذ بداية تفشي وباء كورونا، عملت هذه المنظمة وبالاتكاء على القوى العاملة المتخصصة والملتزمة وذات الخبرة لديها، فضلا عن وجود بنية تحتية متخصصة مناسبة، وبجهود الدكتور محسن فخري زاده (رئيس المنظمة المغتال) وبذلت جهدا خاصا لمكافحة المرض".

وأضاف كريمي: "بدأت عملية البحث والتطوير للقاح Covid 19 في مارس 2020 وعزل هذا الفيروس من 35 ألف عينة من المرضى الإيرانيين وزراعة 30 عزلة مناسبة، وتم اختيار أول بذرة لقاح وإنتاجها من بين هذه العينات، ومن خلال إجراء مجموعة متنوعة من الاختبارات للتعرف على الفيروس، تم اختيار المرشح للقاح Covid 19 إلى مرحلة الإنتاج التجريبي في يونيو 2020."

وتابع مدير مشروع "فخرا": "بعد إجراء الفحوصات المخبرية والحيوانية على أكثر من 650 حيوانا من أنواع مختلفة من الفئران والأرانب وخنازير غينيا والقرود، تم إثبات سلامة وفعالية اللقاح وأحيل ملف هذا اللقاح إلى إدارة الغذاء والدواء".

وأوضح أنه في نفس الوقت بدأ تصميم وإنشاء مصنع للإنتاج الواسع لهذا اللقاح، وأضاف: "يتم تنفيذه بسرعة، ونأمل أن يدخل مرحلة الإنتاج في الصيف".

المصدر: وكالات إيرانية