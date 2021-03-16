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"رويترز": توقف تطبيق "سيغنال" عن العمل في الصين

أخبار العالم

Reuters Dado Ruvic
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ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مستخدمين أن تطبيق التراسل المشفر "سيغنال" لم يعد يعمل في الصين دون استخدام شبكة افتراضية صباح اليوم الثلاثاء.

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وأشارت الوكالة إلى أنه تعذر أيضا الوصول إلى موقع "سيغنال" في الصين صباح اليوم الثلاثاء، مضيفة أن فريق "سيغنال" الإعلامي لم يرد على طلب التعليق، كما لم يتسن الوصول إلى إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية للتعليق.

وباتت السلطات الإلكترونية في الصين صارمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة مما وسع نطاق حظر التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وشهد استخدام "سيغنال" زيادة كبيرة في مختلف أرجاء العالم بعد السادس من يناير عندما قام تطبيق "واتساب" بتحديث شروط الخصوصية واحتفظ بالحق في مشاركة بيانات المستخدم مع شركة "فيسبوك" والوحدات التابعة لها.

المصدر: "رويترز"

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