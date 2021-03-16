منع الدبلوماسيين من التجول في بيونغ يانغ بسبب عاصفة ترابية

قالت القنصلية العامة الروسية في كوريا الشمالية، إن السلطات المحلية حذرت الدبلوماسيين في بيونغ يانغ من الخروج والتجول في المدينة اليوم الثلاثاء بسبب عاصفة ترابية.

وأضافت القنصلية: "تلقت السفارة الروسية، مذكرة من إدارة العمل مع السلك الدبلوماسي في الخارجية الكورية الشمالية، تم فيها إبلاغ البعثات الدبلوماسية والمكاتب التمثيلية للمنظمات الدولية المعتمدة هنا، بأن المنطقة ستشهد حدوث عاصفة ترابية ذات عواقب سلبية واسعة النطاق في 16 مارس 2021".

وذكرت سلطات بيونغ يانغ، أنه في إطار إجراءات مكافحة الوباء، سيتم في المدينة فرض حظر عام على أي حركة في جميع أنحاء المدينة.

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وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية، إلى أنه تم إبلاغها عبر الهاتف بأن الحظر سيكون ساري المفعول في 16 مارس من الساعة 5 صباحا وحتى العاشرة ليلا.

وشددت السلطات، على أن هذا الحظر يشمل كل العاملين المحليين والأجانب في السفارات، بما في ذلك الدبلوماسيون.

من جانبها أكدت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، التزامها الصارم بمتطلبات مكافحة الوباء التي حددتها سلطات البلاد.

المصدر: نوفوستي