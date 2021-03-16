 
مباشر
عاجل
الرئيس التونسي يعلن أنه سيزور ليبيا غدا الأربعاء

حاكم كاليفورنيا يعلن عن تشكيل لجنة لمحاربة جهود عزله

أخبار العالم

حاكم كاليفورنيا يعلن عن تشكيل لجنة لمحاربة جهود عزله
Reuters MIKE BLAKE
الديمقراطي غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pz6c

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم في بيان له أمس الاثنين، عن تشكيل لجنة سياسية لجمع التبرعات من أجل إحباط محاولات عزله عن السلطة.

إقرأ المزيد
عودة الأنشطة الثقافية والترفيهية في نيويورك وكاليفورنيا
عودة الأنشطة الثقافية والترفيهية في نيويورك وكاليفورنيا

جاء ذلك مع تصعيد معارضيه حملة أطلقوها في الصيف الماضي، وتستهدف طرح مسألة استقالة نيوسوم للتصويت العام.

ووفقا لقانون الولاية، فإن الأمر يتطلب جمع حوالي 1,5 مليون توقيع لسكانها المؤهلين للتصويت. ويقول منظمو الحملة، بمن فيهم سياسيون جمهوريون، إنهم حصلوا بالفعل على دعم عدد أكبر من الناخبين.

وأكد نيوسوم أنه سيعارض هذه المحاولات، وذكّر بأن خصومه سبق أن قاموا بست محاولات على الأقل لتحقيق استقالته بهذه الطريقة، مشيرا مع ذلك إلى أنه "يأخذ هذه المسعى على محمل الجد".

يعبر معارضو الحاكم عن استيائهم الشديد من الإجراءات الصحية التي فرضها في الولاية بسبب جائحة فيروس كورونا، ويصفونها بأنها قاسية للغاية وأنها تعرقل الانتعاش الاقتصادي.

من جانبه، يشير نيوسوم إلى أن سكان الولاية تلقوا 12 مليون جرعة من االقاحات المضاة لكورونا حتى الآن، وأن الوباء أخذ منحى تراجعيا في الولاية، وكتب عبر "تويتر": "دعوة الجمهوريين الحزبية هذه لن تصرف انتباهي لكنني سأتصدى لها. هناك الكثير على المحك. فإن تطعيم سكان كاليفورنيا وإعادة فتح اقتصادنا بأمان وعودة أطفالنا إلى المدرسة كلها أمور مهمة لدرجة لا تسمح بالمخاطرة بها".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا