حاكم كاليفورنيا يعلن عن تشكيل لجنة لمحاربة جهود عزله

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم في بيان له أمس الاثنين، عن تشكيل لجنة سياسية لجمع التبرعات من أجل إحباط محاولات عزله عن السلطة.

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جاء ذلك مع تصعيد معارضيه حملة أطلقوها في الصيف الماضي، وتستهدف طرح مسألة استقالة نيوسوم للتصويت العام.

ووفقا لقانون الولاية، فإن الأمر يتطلب جمع حوالي 1,5 مليون توقيع لسكانها المؤهلين للتصويت. ويقول منظمو الحملة، بمن فيهم سياسيون جمهوريون، إنهم حصلوا بالفعل على دعم عدد أكبر من الناخبين.

وأكد نيوسوم أنه سيعارض هذه المحاولات، وذكّر بأن خصومه سبق أن قاموا بست محاولات على الأقل لتحقيق استقالته بهذه الطريقة، مشيرا مع ذلك إلى أنه "يأخذ هذه المسعى على محمل الجد".

يعبر معارضو الحاكم عن استيائهم الشديد من الإجراءات الصحية التي فرضها في الولاية بسبب جائحة فيروس كورونا، ويصفونها بأنها قاسية للغاية وأنها تعرقل الانتعاش الاقتصادي.

من جانبه، يشير نيوسوم إلى أن سكان الولاية تلقوا 12 مليون جرعة من االقاحات المضاة لكورونا حتى الآن، وأن الوباء أخذ منحى تراجعيا في الولاية، وكتب عبر "تويتر": "دعوة الجمهوريين الحزبية هذه لن تصرف انتباهي لكنني سأتصدى لها. هناك الكثير على المحك. فإن تطعيم سكان كاليفورنيا وإعادة فتح اقتصادنا بأمان وعودة أطفالنا إلى المدرسة كلها أمور مهمة لدرجة لا تسمح بالمخاطرة بها".

I won’t be distracted by this partisan, Republican recall -- but I will fight it.



There is too much at stake.



Getting Californians vaccinated, our economy safely reopened, and our kids back in school are simply too important to risk.



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المصدر: وكالات