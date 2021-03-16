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مصرع شخصين في الولايات المتحدة إثر اصطدام طائرة بسيارة!

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أفادت شبكة "إن بي سي" بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين على الأقل في اصطدام طائرة ذات محرك واحد بسيارة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن القتيلين كانا في قمرة قيادة الطائرة، فيما كان الشخص البالغ المصاب والطفل في السيارة، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

 وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، قد ذكرت أن الطائرة تحطمت في مدينة بيمبروك باينز بولاية فلوريدا بعد دقائق قليلة من إقلاعها من المطار.

المصدر: نوفوستي

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