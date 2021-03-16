 
مباشر
عاجل
الرئيس التونسي يعلن أنه سيزور ليبيا غدا الأربعاء

إلغاء اختبارات كورونا اليومية في البيت الأبيض

أخبار العالم

إلغاء اختبارات كورونا اليومية في البيت الأبيض
Reuters
البيت الأبيض، واشنطن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pz68

أفاد موقع "Axios" الأمريكي بأن موظفي البيت الأبيض لا يجب عليهم إجراء اختبارات فيروس كورونا يوميا، ويمكنهم الآن إجراؤها مرة واحدة في الأسبوع.

إقرأ المزيد
صحيفة: عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة أكبر مما كان يعتقد سابقا
صحيفة: عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة أكبر مما كان يعتقد سابقا

ونقل الموقع عن المتحدث باسم البيت الأبيض، كيفن مونوز، أن سريان مفعول الإجراءات الأخرى المفروضة في البيت الأبيض بسبب كورونا لا يزال مستمرا.

وقال مونوز: "يحافظ البيت الأبيض على البروتوكولات الشديدة المرتبطة بفيروس كورونا... وتعود أسباب البروتوكولات حول الاختبارات إلى عدد من العوامل بينها حالة تطعيم الموظفين، وهي واحدة من الإجراءات القائمة الهادفة لخفض خطر الإصابة في مكان العمل".

وأضاف أن ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على المسافة الاجتماعية لا يزال ضروريا.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي وصلت إلى السلطة في يناير الماضي على موظفي البيت الأبيض الذين يعملون "بالقرب من كبار المسؤولين" إجراء اختبارات فيروس كورونا يوميا وارتداء كمامة من طراز 95.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا