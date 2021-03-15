"رويترز": البرازيل توقع اتفاقا لشراء 100 مليون جرعة من لقاح "فايزر"

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع بأن البرازيل وقعت اتفاقا مع شركة "فايزر" الأمريكية لشراء 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وكان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو قد شارك شخصيا في اتصال بالفيديو مع إدارة "فايزر" وتوصل معها إلى اتفاق شفهي لشراء اللقاح.

وجدير بالذكر أن البرازيل أعلنت الأسبوع الماضي عن الاتفاق على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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ويأتي ذلك على خلفية تسجيل عدد قياسي لوفيات كورونا في البرازيل على مدار الأسبوع المنصرم.

كما أصبحت منظومة المستشفيات في البلاد على وشك الانهيار، وهو ما أثار تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من انتشار محتمل للمرض في المنطقة وتسببه في تجديد إجراءات العزل العام في معظم البلدان المجاورة.

المصدر: رويترز