رئيس "الموساد" ينفي أي علاقة سياسية له بنتنياهو أو "الليكود"

نفى رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين وجود أي علاقة سياسية له برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو.

وقال كوهين في بيان له إن كل ما يقوم به هو "للحفاظ على أمن إسرائيل ليس إلا، دون صلة بهوية من يرأس الحكومة".

وجاء موقف رئيس "الموساد" ردا على توجه "الحركة من أجل جودة السلطة" إليه في أعقاب ما قاله نتنياهو في تصريح للقناة الـ13 حول أنه سيجد طريقة لتخصيص منصب لكوهين في الحكومة المقبلة.

بدوره، قال وزير الدفاع بيني غانتس إنه يجب على رئيس "الموساد" التركيز على أداء مهامه وتجنب التدخل في السياسة كما يجب على رئيس الوزراء عدم إقحامه في الشؤون السياسية حيث لا يعقل أن يقوم رئيس الوزراء بذلك.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"