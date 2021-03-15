سيناتور أمريكي يدعو لمقاطعة اقتصادية ودبلوماسية لأولمبياد بكين

دعا السيناتور الجمهوري ميت رومني إدارة الرئيس جو بايدن إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين.

وفي مقال رأي في صحيفة "نيويورك تايمز"، طلب رومني من بايدن السماح للرياضيين الأمريكيين بحضور الألعاب الأولمبية ومقاطعتها اقتصاديا ودبلوماسيا.

وقال: "بدلا من إرسال الوفد التقليدي من الدبلوماسيين ومسؤولي البيت الأبيض إلى بكين، يجب على الرئيس دعوة المعارضين الصينيين والزعماء الدينيين والأقليات العرقية لتمثيلنا".

وشدد على أنه "يجب أن نجند أصدقاءنا في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى مقاطعتنا الاقتصادية"، معتبرا أن "تقييد المتفرجين وتشكيل وفودنا بشكل انتقائي والامتناع عن بث الدعاية الصينية، سيمنع بكين من جني الكثير من المكافآت التي تتوقعها من الألعاب الأولمبية".

وأضاف: "يجب على المتفرجين الأمريكيين، بخلاف عائلات الرياضيين والمدربين، البقاء في منازلهم، وبذلك لن نسهم في جمع الحزب الشيوعي الصيني للإيرادات الهائلة من الفنادق والوجبات والتذاكر".

المصدر: The Hill