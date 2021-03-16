تأجيل إنتاج لقاح "أسترازينيكا" في المكسيك حتى مايو

أفاد دبلوماسيون في تصريح لوكالة "رويترز" يوم الاثنين، بأن إنتاج لقاح "أسترازينيكا" في المكسيك سيتأخر حتى الأسبوع الأول من مايو المقبل.

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وقال دبلوماسي كبير إن المكسيك طلبت من الولايات المتحدة رفدها بكميات من لقاح "أسترازينيكا" المتوفر لديها إلى جانب اللقاحات الأخرى.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قد صرح بأنه على الرغم من عدم توصله إلى اتفاق مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن تبادل لقاحات كورونا، إلا أن البلدين سيدرسان هذه الاحتمالات، فيما أعلن البيت الأبيض عدم وجود خطط لدى الولايات المتحدة لمشاركة جزء من إمدادات لقاح كورونا مع أي دولة حتى الآن.

المصدر: وكالات