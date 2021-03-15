أرمينيا ترد على تصريحات أذربيجان حول عدم وجود أسرى أرمن لديها

رفضت أرمينيا تصريحات وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف حول عدم وجود أسرى أرمن لدى أذربيجان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأرمنية آنا ناغداليان: "هذا افتراء جديد من قبل الجانب الأذربيجاني بشأن هذه القضية الإنسانية الملحة".

وأضافت أن تصريح وزير الخارجية الأذربيجاني يتناقض مع بيانات الأجهزة الأذربيجانية الأخرى التي أكدت وجود العشرات من الأسرى الأرمن في أذربيجان، الذين "تم أسرهم خلال العمليات القتالية أو بعد إعلان وقف إطلاق النار".

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واتهمت المتحدثة أذربيجان بعدم تقديم المعلومات حول الأسرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

واعتبرت أن "استمرار احتجاز الأسرى الأرمن يقوض تنفيذ الاتفاقات الواردة في الإعلان الثلاثي" الصادر في نوفمبر الماضي، والذي وقع عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان حول إنهاء القتال في منطقة قره باغ.

وكان وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، قد أعلن في وقت سابق خلال لقائه مع وزيرة الخارجية السويدية آن لينديه، التي تترأس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن أذربيجان سلمت جميع الأسرى لأرمينيا.

المصدر: نوفوستي