جماعة حقوقية: حصيلة قتلى احتجاجات ميانمار تتجاوز الـ180

ذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين الحقوقية في ميانمار، إن 183 شخصا قتلوا على أيدي قوات الأمن في ميانمار خلال احتجاجات مستمرة منذ أسابيع ضد الانقلاب العسكري.

وقالت الجمعية إن 20 على الأقل قتلوا يوم الاثنين فيما كان يوم الأحد الأكثر دموية حتى الآن إذ شهد سقوط 74 قتيلا.

وتخرج احتجاجات يومية منذ أن أطاح الجيش بزعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير وعين مجلسا عسكريا حاكما.

المصدر: رويترز