الديمقراطيون يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لتطعيم الفلسطينيين

وجه أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي رسالة لوزير الخارجية أنتوني بلينكين يدعون فيها إدارة الرئيس جو بايدن الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتوزيع اللقاحات على الفلسطينيين.

ودعا النائب مارك بوكان، والنائب أندريه كارسون، في رسالة موقعة من قبل 17 نائبا ديمقراطيا، وزارة الخارجية إلى "اتخاذ المزيد من العمل على ضمان توفير الحكومة الإسرائيلية لقاحات موفيد-19 وتسهيل برامج التطعيم للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقال النواب: "نتفهم أنك (بلينكن) طلبت من إسرائيل تسهيل نقل اللقاحات إلى الضفة الغربية وغزة ونرحب بتدخلك ونقدره. لكن نعتقد أنه يجب عليك الاستمرار في دفع الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات حتى يتم وضع برنامج تطعيم شامل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي".

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر إنها لم تر الرسالة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ولذلك لم تتمكن من التعليق على مضمونها.

المصدر: The Hill