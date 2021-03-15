واشنطن تؤكد حضورها مؤتمر موسكو حول أفغانستان
Reuters HCNR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pz2z
أكدت الخارجية الأمريكية حضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد مؤتمر موسكو حول عملية السلام الأفغانية، المزمع هذا الأسبوع.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر اليوم الاثنين، إن المؤتمر "سيكمل الجهود الدولية الأخرى لدعم عملية السلام الأفغانية، وهو يعكس مخاوف المجتمع الدولي".
وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أن موسكو ستنظم اجتماعا حول أفغانستان في 18 مارس الجاري، ودعت الولايات المتحدة والصين وباكستان للمشاركة فيه.
وأكد ممثلون عن الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" حضورهم المؤتمر.
المصدر: رويترز