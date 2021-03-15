رويترز: إسبانيا تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا"

أفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، بأن السلطات قررت تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، 15 يوما على الأقل.

وكانت عدد من الدول الأوروبية قررت تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي بإجراء احترازي، بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا له.

وأكدت هيئة السلطة الصحية في الدنمارك تعليق استخدام اللقاح لمدة أسبوعين بعد وفاة شخص تلقى جرعة منه وتعرض لاحقا لجلطة دموية.

وأعلن غير بوكهولم مدير الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها في المعهد النرويجي للصحة العامة أن بلاده علقت أيضا استخدام لقاح "أسترا زينيكا" للتحقق من صحة التقارير عن الجلطات.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا وآيسلندا عن اتخاذها إجراء احترازيا مماثلا.

ويأتي ذلك بعد أيام من تعليق النمسا استخدام "أسترازينيكا" عقب وفاة امرأة بجلطة دموية بعد تلقيها له.

المصدر: "رويترز" + RT