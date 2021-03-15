ماليزيا تطعن في حكم قضائي يلغي حظر استخدام غير المسلمين لفظ الجلالة

قررت الحكومة الماليزية الطعن في حكم قضائي صدر الأسبوع الماضي يلغي حظر استخدام غير المسلمين للفظ الجلالة في منشوراتهم، وذلك حسب تقارير إعلامية محلية صدرت الاثنين.

وذكرت التقارير الإعلامية، أنه تم رفع مذكرة الطعن إلى محكمة الاستئناف في العاصمة الإدارية بوتراجايا، وإلى المحكمة العليا في كوالالمبور.

وكانت المحكمة العليا قضت في العاشر من مارس الجاري، بأن قرار الحظر الذي يعود تاريخه إلى عام 1986، غير دستوري.

وجاء القرار بعد حملة قانونية استمرت لمدة 13 عاما، بناء على قضية رفعتها جيل إيرلاند لورانس ضد الحكومة، لمقاضاة مسؤولين قاموا بمصادرة ثمانية أقراص مدمجة بسبب وجود لفظ الجلالة على غلافها، وذلك بعد أن كانت لورانس جلبتها من إندونيسيا إلى ماليزيا.

وكان أكبر حزبين في الائتلاف الحاكم، وهما "المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة" و"الحزب الإسلامي الماليزي"، قالا الأسبوع الماضي إنهما يرغبان في الطعن بقرار المحكمة.

وكان حكم مشابه صدر في عام 2009، وسمح لصحيفة كاثوليكية باستخدام لفظ الجلالة أدى إلى تنظيم احتجاجات من جانب المسلمين، وإعادة الحظر في نهاية الأمر عام 2013.

المصدر: د ب أ