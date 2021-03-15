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الولايات المتحدة.. تحديد هوية شخصين استخدما مواد كيميائية في اقتحام الكابيتول

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الولايات المتحدة.. تحديد هوية شخصين استخدما مواد كيميائية في اقتحام الكابيتول
Reuters
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حددت وزارة العدل الأمريكية هوية اثنين من المشتبة بهم برمي مواد كيميائية على ثلاثة من ضباط شرطة الكابيتول توفي أحدهم في وقت لاحق، خلال اقتحام مبنى الكابيتول في الـ6 من يناير الماضي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه تم إلقاء القبض على جوليان إيلي خاطر (32 عاما) من بنسلفانيا، وجورج بيار طانيوس (39 عاما) من وست فرجينيا يوم أمس الأحد، ومن المتوقع أن يمثلا أمام محكمة فيدرالية اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه التهم إليهما في مقتل الضابط براين سيكنيك.

وقالت الصحيفة إن السلطات وجهت الاتهامات بعد أن تعرف أحد الأشخاص على خاطر وطانيوس من الصور التي نشرها مكتب التحقيقات الفدرالي.

المصدر: "رويترز" + "نيو جيرسي.كوم"

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