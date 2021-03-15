 
مباشر

طهران تعرض على دمشق إرسال فريق طبي للعناية بالأسد

أخبار العالم

طهران تعرض على دمشق إرسال فريق طبي للعناية بالأسد
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pz18

أعرب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي للسفير السوري في طهران، استعداد بلاده لإرسال فريق طبي إيراني للعناية بالرئيس السوري بشار الأسد خلال فترة مرضه بكورونا.

إقرأ المزيد
الرئاسة السورية تعلن إصابة الأسد وعقيلته بفيروس كورونا
الرئاسة السورية تعلن إصابة الأسد وعقيلته بفيروس كورونا

وقال ولايتي خلال لقائه السفير السوري في طهران شفيق ديوب، إن "المرشد يعتبر الأسد شخصية بارزة وأحد كبار القادة على المستوى الإقليمي وجبهة المقاومة، وأن سوريا أحد أعمدة محور المقاومة".

وحمّل ولايتي السفير السوري تمنيات المرشد الأعلى علي خامنئي بالشفاء للرئيس السوري الذي أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت الاثنين الماضي عن إصابة الأسد وزوجته أسماء بمرض "كوفيد-19"، مؤكدة أن حالتهما الصحية مستقرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا