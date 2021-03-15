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السلطات التركية تضبط 59 مهاجرا سوريا غير نظامي حاولوا دخول إيران

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السلطات التركية تضبط 59 مهاجرا سوريا غير نظامي حاولوا دخول إيران
Reuters MURAD SEZER
العلم التركي
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ضبطت السلطات التركية 59 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السورية، في قضاء "باش قلعة" بولاية وان بجنوب شرق البلاد، حاولوا دخول إيران، وفق مصادر وكالة "الأناضول" التركية.

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وأشارت "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن قوات الدرك ضبطت المهاجرين أثناء محاولتهم دخول الأراضي الإيرانية، وأن المهاجرين دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.

وأفادت الوكالة بأنه تم تسليم المهاجرين إلى دائرة الهجرة بولاية وان.

المصدر: "الأناضول"

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