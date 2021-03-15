الخامسة من نوعها.. مسلحون يختطفون تلاميذ ومدرسين في نيجيريا

أفاد مفوض الأمن بولاية كادونا النيجيرية، صموئيل أروان، بأن مسلحين خطفوا تلاميذ ومدرسين في مدرسة ابتدائية في الولاية بشمال غرب البلاد.

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وأشار صموئيل أروان إلى أن حكومة الولاية "تلقت تقارير عن اختطاف تلاميذ ومعلمين في منطقة بيرنين جواري الحكومية المحلية، وتعمل للحصول على تفاصيل عن عدد الأشخاص المختطفين".

وقال ساركين موتا، وهو أحد السكان، لوكالة "رويترز" إن ابنه كان من بين المختطفين، وإن من بينهم ثلاثة من أساتذته.

وأضاف: "تم اختطافهم في وقت مبكر من صباح اليوم، عندما كان المدرسون والتلاميذ متوجهين إلى المدرسة".

وتابع: "نحن في حالة ذعر".

وحاول مسلحون خطف المزيد من الطلاب في ولاية كادونا ليل الأحد، حيث لا يزال 39 آخرون خطفوا في هجوم سابق في عداد المفقودين.

وتعتبر عملية الخطف هذه، خامس عملية اختطاف جماعي للمدارس منذ ديسمبر في البلاد.

المصدر: "رويترز"