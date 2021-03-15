المطافئ في جنوب فرنسا تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" لتطعيم عامليها

أعلنت فرق المطافئ في إحدى مناطق جنوب شرقي فرنسا، اليوم الاثنين، تعليق استخدام اللقاح المصمم من قبل الشركة الأمريكية السويدية "أسترازينيكا" لتطعيم عامليها ضد فيروس كورونا.

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وأفادت قناة BFM TV التلفزيونية ووكالة "فرانس برس" بأن إدارة المطافئ في إقليم بوش دو رون (جنوب شرق فرنسا) قررت تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" على خلفية آثار جانبية سلبية تم رصدها لدى بعض متلقيه.

وقررت فرنسا، إلى جانب ألمانيا، مواصلة استخدام "أسترازينيكا" لتحصين سكانها من فيروس كورونا، بينما علقت دول أوروبية أخرى، بما فيها إيرلندا والنرويج وهولندا، استخدامه لاعتبارات السلامة.

المصدر: رويترز