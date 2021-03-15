إيران تدعو بريطانيا إلى تجنب "تسييس" قضية نازانين زاغاري راتكليف

دعت طهران بريطانيا إلى تجنب "تسييس" الإجراءات القضائية ضد موظفة الإغاثة الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف، التي تواجه اتهاما جديدا "بالدعاية ضد النظام" في إيران.

إقرأ المزيد

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن "أفضل شيء لدعم مثل هذه القضايا، هو تجنب تسييسها".

وقال: "أنصح الحكومة البريطانية... بأن تدع هذه القضية تأخذ مجراها‭ ‬القضائي".

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد أشار إلى أن مثول زاغاري راتكليف في محاكمة ثانية أمر غير مقبول مضيفا أنها "مرت بمحنة قاسية ومشينة بسبب سلوك الحكومة الإيرانية الخبيث".

وكانت إيران قد أفرجت عن زاغاري راتكليف من الإقامة الجبرية يوم الأحد الماضي في نهاية الحكم الصادر عليها بالسجن خمس سنوات، لكنها استدعتها مجددا إلى المحكمة بتهمة أخرى.

يذكر أن المعتقلة كانت في منزلها خارج السجن منذ عام بسبب كورونا، لكنها كانت ممنوعة من الخروج لمسافة أكثر من 300 متر عن منزلها.

وألقي القبض على زاغري راتكليف التي تعمل مديرة مشروع لدى مؤسسة تومسون "رويترز فاونديشن" في أبريل 2016 بأحد مطارات طهران وهي في طريقها إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة لعائلتها في إيران.

وحكم عليها بالسجن خمس سنوات لإدانتها بـ"التآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران"، فيما تنفي هي وعائلتها والمؤسسة الخيرية هذا الاتهام.

المصدر: RT + "رويترز"