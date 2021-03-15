"بلاك شادو" تنفذ تهديداتها وتسرب معلومات شخصية عن شركة إسرائيلية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأن مجموعة قراصنة الإنترنت "بلاك شادو"، قامت، وتطبيقا لتهديداتها، بتسريب معلومات شخصية عن زبائن لشركة "كي إل إس كابيتال" الإسرائيلية.

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وأشارت "مكان" إلى أن من بين ما تم تسريبه، "صور لبطاقات هوية وائتمان تابعة لبعض الزبائن".

تجدر الإشارة إلى أن "بلاك شادو" تطالب بأن تدفع لها الشركة فدية بقيمة عشر عملات "بيتكوين" الرقمية، مهددة بأنها "ستقوم بتسريب المزيد من المعلومات خلال الأربع وعشرين ساعة القريبة" إذا لم تأخذ طلبها.

هذا وأكدت "كي إل إس كابيتال" رفضها التفاوض مع "جهات معادية لإسرائيل"، موضحة أنه "لا يعقل أن يتم تحويل أموال قد تستخدم لتمويل نشاطات إرهابية".

كما لفتت الشركة إلى أنها "تواصل التحقيق في الحادثة بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك في مسعى للحد من الأضرار التي قد تلحق بزبائنها".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"