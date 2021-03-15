رئيس وزراء بافاريا الألمانية يوجه دعوة للاتحاد الأوروبي بشأن اللقاحات من روسيا والصين

طالب رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودير الاتحاد الأوروبي بأن يبت في أسرع وقت في إمكانية السماح باستخدام اللقاحات الروسية والصينية للوقاية من فيروس كورونا.

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وقال سودير خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "يجب تسريع اعتماد اللقاحات الجديدة. عملية المراجعة تستغرق وقتا طويلا للغاية". وأضاف: "لذلك، ينبغي بذل محاولات نشطة للحصول على اللقاحات خاصة فيما يتعلق من روسيا والصين، ويجب دراسة إمكانية تسجيلها في أسرع وقت ممكن".

كما أكد سودير أن ألمانيا بحاجة إلى إرشادات واضحة من خبرائها بشأن ما إذا كان لقاح "أسترازينيكا" جيدا أم لا، وذلك على خلفية قرار بعض دول الاتحاد الأوروبي تعليق استخدام هذا اللقاح بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم.

المصدر: وكالات