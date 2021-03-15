بيسكوف يعلق على تصريحات لوكاشينكو حول عدم وجود أصدقاء لبيلاروس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، في تعليقه على تصريحات رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو حول عدم وجود أصدقاء لبلاده، إن روسيا وبيلاروس ليسا صديقين، بل شقيقين.

وأضاف ممثل الكرملين، في حديث مع الصحفيين: "نحن ننطلق من الافتراض أن مثل هذا التصريح، لا ينطبق على روسيا. نحن في دولة اتحادية، لذلك يمكن القول إننا أشقاء وليس أصدقاء".

يوم السبت الماضي، قال لوكاشينكو، إنه لا يوجد لدى أبناء بيلاروس أي أصدقاء في العالم.

المصدر: نوفوستي