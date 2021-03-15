المديرة المالية لـ"هواوي" تمثل أمام محكمة كندية في المرحلة الأخيرة من قضية تسليمها إلى واشنطن

تمثل الرئيسة المالية لشركة "هواوي"، منغ وانزهو أمام محكمة كندية اليوم حيث تدخل قضية تسليمها للولايات المتحدة المرحلة الأخيرة من المرافعات التي تؤدي إلى جلسة استماع نهائية في مايو.

وتم القبض على منغ، 49 عاما، في ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر الدولي بناء على مذكرة أمريكية بتهمة تضليل مصرف HBSC بشأن تعاملات "هواوي" التجارية في إيران والتسبب في انتهاك البنك للعقوبات الأمريكية.

واعتبارا من اليوم الاثنين، ستستمع المحكمة إلى الحجج المتعلقة بمزاعم أن السلطات الكندية والأمريكية ارتكبت أخطاء قانونية أثناء استجواب منغ واعتقالها الأولي، والذي يقول محاموها إنه ينبغي أن يبطل تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وجادل فريق منغ سابقا بأنه يجب رفض التسليم بسبب التدخل السياسي المزعوم من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في قضيتها.

وقال ترامب لـ"رويترز" في ديسمبر 2018 إنه سيتدخل في القضية إذا كان ذلك يخدم مصالح الأمن القومي أو يساعد في إبرام صفقة تجارية مع الصين.

وتسببت القضية في جمود العلاقات بين أوتاوا وبكين. وبعد وقت قصير من اعتقال منغ، اعتقلت الصين اثنين من الكنديين هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ، بتهم التجسس، فيما وصفته كندا بالانتقام.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية يوم الخميس أن محاكمة سبافور وكوفريغ ستتم "قريبا" .

ومن المقرر أن تنتهي جلسات الاستماع في مايو، لكن احتمالية تقديم طلبات استئناف من أي من الجانبين تعني أن القضية قد تستمر لسنوات.

المصدر: رويترز