ممثل حكومة إقليم كردستان لدى إيران يعلق على استدعاء طهران له على خلفية طابع بريدي تذكاري

علق ناظم الدباغ، ممثل حكومة إقليم كردستان لدى إيران، على استدعاء طهران له، بسبب عرض نموذج طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة البابا فرنسيس، للعراق، يحمل خريطة "كردستان الكبرى".

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وفي حديث لشبكة "رووداو" الإعلامية، أشار ناظم الدباغ إلى أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوه خلال جلسة الاستدعاء أن "الخارطة تعد انتهاكا لسيادة إيران"، في حين أنه نفى بأن تكون طهران قد "لوحت بأي تهديدات".

وقال الدباغ: "أوضحنا للإيرانيين أن الطابع المذكور هو واحد من بين عدة نماذج تقدم بها فنانون"، لافتا إلى أن "إيران تعلم أن الطابع ليس مقدما رسميا من حكومة إقليم كردستان".



وأضاف: "مسؤول ملف العراق في الوزارة تحدث معي بكل احترام، وطلب مني توضيحا لما حصل، وقال لي إنه لا يرغب بالخوض كثيرا فيما حصل، لكن هذا لا يصب في مصلحة السياسة الحالية لحكومة إقليم كردستان، كونه يطال أراضي إيران، لذا نود أن تقدموا توضيحا".



وأكد ممثل حكومة إقليم كردستان أن "الطابع ليس من عمل حكومة إقليم كردستان، وأن مجموعة فنانين قاموا باقتراح هذه النماذج لوزارة النقل والاتصالات"، مشيرا إلى أن "حكومة إقليم كردستان أبدت التزامها بالدستور العراقي واعتبارات حقوق الإنسان".



هذا وأعلن الدباغ أن "وزارة الخارجية الإيرانية قبلت توضيحهم، وأنها قد أكدت إيصال رسالة إلى العراق".



وفي إطار الحديث عن العلاقة مع إيران، قال ناظم الدباغ: "العلاقات طبيعية، والعتاب أمر وارد في بعض الأحيان وفي مواقف محددة".



تجدر الإشارة إلى أنه في الـ7 من مارس الجاري، تم عرض ستة تصاميم لطوابع بريدية من قبل وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان، أمام البابا فرنسيس، في مطار أربيل الدولي خلال زيارته التاريخية إلى المدينة، وحملت إحداها صورة بابا الفاتيكان ومعها خريطة "كردستان الكبرى".

المصدر: "رووداو"